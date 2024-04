Via Primo maggio a San Benedetto, a fine aprile la conclusione dei lavori

SAN BENEDETTO – Un intervento importante sta per concludersi a San Benedetto Po: entro la fine del mese dovrebbe essere completata la riqualificazione completa di via 1° maggio. L’intervento fa parte di un più ampio quadro complessivo di opere su strade comunali tra cui strada Bardelle, per un importo totale di 970mila euro interamente coperti dai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un aspetto importante è stato chiarito dal sindaco Roberto Lasagna: durante i lavori è stato infatti istituito il senso unico alternato e si era valutato se trasformare la strada in una direttrice a senso unico. Tuttavia, da successive valutazioni, si è deciso di ripristinare, quando i lavori saranno conclusi, il consueto doppio senso di marcia. Altro aspetto importante riguarda le piantumazioni che, come avevamo ricordato sulla Voce, saranno sostituite da essenze più adatte anche al cambiamento di clima che è avvenuto negli ultimi anni. L’asfalto sarà ripreso solo in alcuni punti, dato che nei prossimi 12 mesi potrebbero avvenire interventi per l’ampliamento della rete di teleriscaldamento e, inoltre, verranno inoltre risistemate in modo significativo due pensiline di fermata autobus nella vicina via Ronchi.