Pugilato – Mantova Ring, lunedì riparte l’attività

Porto M. Dopo sei mesi di stop per l’emergenza Coronavirus, la Mantova Ring (via Bachelet 8) riapre. Lunedì 7 si parte alle ore 17.30, poi le date dovrebbero essere queste: Amatori lunedì-mercoledì dalle 18 alle 19, venerdì dalle 19 alle 20. Agonisti lunedì-mercoledì-venerdì dalle 19 alle 20. Bambini (8-12 anni) venerdì dalle 18 alle 19. Sabato sparring e domenica stage. La prova è gratuita. In base però ai protocolli anti-Covid e al numero dei tesserati, il maestro Massimo Di Padova deciderà come strutturare i vari corsi.