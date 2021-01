Ristoranti e attività in campo per il pranzo di Sant’Antonio (a domicilio)

MEDOLE – Nonostante l’emergenza epidemiologica, c’è chi ha deciso di non rinunciare a un appuntamento da sempre molto sentito dalla comunità: la Festa di Sant’Antonio Abate e del Ringraziamento. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata dall’associazione “MedolEventi”.

Una felice tradizione che si rinnova e sicuramente non deluderà le attese, ma che in virtù delle restrizioni e delle misure anti-contagio quest’anno sarà suddivisa in due tranche. La prima avrà luogo questa domenica e prevede il consueto corteo di mezzi agricoli, d’epoca e non, per le vie principali del paese secondo l’itinerario prestabilito dagli organizzatori, al quale i cittadini sono invitati a partecipare in modo ordinato, rimanendo all’interno delle rispettive proprietà. Il programma. Ore 9.40: ritrovo in via San Martino per il corteo dei mezzi agricoli; ore 9.50: partenza del corteo in direzione piazza Vittoria, con partecipazione alla messa; ore 11.05: benedizione dei mezzi agricoli; ore 11.15: ripartenza del corteo per un circuito, della durata di una ventina di minuti, lungo le principali vie residenziali del paese, durante il quale verranno donati alla cittadinanza piccoli gadget e materiale informativo a sostegno delle eccellenze agroalimentari italiani; ore 11.40: rientro del corteo in piazza Vittoria.

«Il rispetto del distanziamento sociale e del corretto uso delle mascherine sarà garantito dal servizio d’ordine e dalla preziosa collaborazione della protezione civile – fa sapere il presidente di MedolEventi Fabio Gerola -. Durante la sfilata dei mezzi verranno lette poesie in dialetto, indi si procederà alla distribuzione di yogurt in monoporzione».

La seconda parte della manifestazione è programmata domenica 31 gennaio con il pranzo solidale del ringraziamento (prenotazioni ai numeri 392-4890429 o 340-2425688) che vedrà coinvolti ristoranti, bar, forni ed esercizi commerciali locali. Un pranzo che quest’anno sarà a domicilio, sulla falsariga dell’iniziativa avvenuta lo scorso 22 novembre. «Tra le iniziative anche una sottoscrizione a premi che metterà in palio prodotti agroalimentari e buoni spendibili nei nostri negozi di vicinato – spiega Gerola -. I biglietti sono abbinati ai piatti indicati nel menù, ma potranno essere acquistati anche presso le attività aderenti».