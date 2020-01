Prati stabili: gli agricoltori chiedono aiuto alla Regione

MARMIROLO Progetto integrato d’area per la “valorizzazione del territorio dei Prati Stabili della valle del Mincio” finanziato col Programma settennale di finanziamenti europei e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. E’ questo quello che ieri mattina a Marmirolo è stato presentato all’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi dai Comuni facenti parte dell’area dei Prati stabili – Cavriana, Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana -, dalle latterie e dagli agricoltori coinvolti. Si tratta di un progetto da 4miliioni e mezzo, dei quali un milione e 800mila sono arrivati dalla Regione, utilizzati per valorizzare la zona e nello specifico gli attori quali gli agricoltori, le associazioni e le latterie. Durante l’incontro è stata consegnata allo stesso assessore una lettera che porta le firme dei coltivatori e allevatori dell’area. In questa missiva viene chiesto un aiuto alla Regione di tipo economico e nel contempo la possibilità di rendere i prati il più possibili ecosostenibili. Come ad esempio poter utilizzare concime naturale e non chimico, togliendo tutte le restrittive e regole capestri sullo spargimento di liquami.

«La presenza dei prati stabili è sicuramente un valore aggiunto della pianura padana e per questo va preservato ed aiutato a migliorare – ha dichiarato Rolfi -. L’unione di intenti che stanno portando avanti agricoltori, allevatori, associazioni, latterie e amministrazioni comunali non può che essere apprezzabile e innovativo verso coltivazioni sempre più ecostenebili e più a misura di consumatore. Senza contare quanto tutto questo possa esser sfruttato per un sistema turistico rurale. Ho, quindi, dato la mia parola sul fatto che mi metterò subito al lavoro per trovare i fondi necessari».