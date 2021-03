Preso a sprangate davanti a un bar, nove persone denunciate

MANTOVA – Nove persone sono state denunciate dai carabinieri in quanto accusate in concorso di lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono ritenute responsabili infatti dell’aggressione perpetrata nel quadro di una spedizione punitiva ai danni di un 50enne, lo scorso 23 settembre a Luzzara nella Bassa Reggiana. In tale occasione, due uomini arrivarono in un bar nel centro del paese in procinto di chiusura. Alzata la saracinesca, chiesero il cambio di una banconota da 20 euro ma un cliente del locale li invitò ad andarsene. I due, secondo quanto ricostruito, interpretarono tale affermazione come un affronto da vendicare, decidendo così di tornare poco dopo con altre persone per aggredirlo, armati di spranghe e tubi in acciaio. La vittima, costretta alle cure mediche all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, riportò un mese di prognosi per fratture costali e traumi vari. Il gruppo si diede alla fuga ma poche ore dopo i militari riuscirono ad arrestare quattro soggetti: un 23enne reggiano, due pachistani di 26 e 27 anni – tutti e tre di Novellara – e un 29enne indiano di Campagnola Emilia, sempre nel Reggiano. A distanza di sei mesi gli inquirenti sono riusciti a risalire anche agli altri complici: si tratta di due pachistani 25enni di Campagnola Emilia, un pachistano 24enne di Suzzara, un indiano 25enne di Pegognaga, un indiano 22enne di Novellara, due indiani di 35 e 29 anni abitanti a Luzzara, un indiano 26enne di Suzzara e un 17enne reggiano.