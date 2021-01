Primi passi verso la posa dell’acquedotto a Sabbioneta: partiti i lavori

SABBIONETA – L’acquedotto muove i primi passi, anche se si dovrà aspettare ancora un bel po’ prima che Sabbioneta possa usufruire della nuova struttura. Dopo i lavori che hanno interessato il paese di Commessaggio e la zona di Commessaggio Inferiore (quest’ultima sotto Sabbioneta), ora il cantiere si è spostato a Ca’ de Cessi. Le due frazioni sono legate all’impianto di Commessaggio per vicinanza territoriale.

«La posa della linea – spiega il sindaco Marco Pasquali – sarà ultimata entro qualche settimana, poi inizierà il lungo iter per la messa in funzione. Ci vorrà almeno un anno. Oggi (ieri per chi legge, ndr) sono iniziati i lavori di carotaggio, analisi del terreno, mappatura del territorio che scende da Commessaggio a Sabbioneta. Sono lavori preliminari alla definizione del progetto di quell’ulteriore tratto di acquedotto, per il quale manca ancora il progetto».

I tempi di realizzazione non sono preventivabili, tanto meno per la copertura dell’intero territorio comunale. «Con Tea Acque – prosegue Pasquali – cerchiamo di diminuire i disagi e accelerare i tempi. Con l’ufficio tecnico e gli altri componenti dell’amministrazione comunale seguiamo con interesse i lavori in corso e la progettazione a venire, per essere d’aiuto a Tea Acque e ai cittadini, onde diminuire i disagi e fornire assistenza e informazione dove necessario. Impossibile, ad oggi, avere una data di fine lavori sull’intero territorio comunale».

Si stanno gettando le basi, insomma, per avanzare passo passo con l’opera pubblica. I carotaggi sono stati autorizzati dall’autorità competente e non dovrebbero interferire con le colture in atto. «I cittadini direttamente interessati da queste operazioni – precisa sempre il sindaco – sono stati avvisati e sono autorizzati a presenziare per visionare le operazioni e il prelievo dei campioni di terreno».