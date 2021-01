Lavori sulla pista ciclopedonale lungo la Circonvallazione Sud di Asola

ASOLA – Il Comune guidato dal sindaco Giordano Busi ha approvato il progetto per la messa in sicurezza stradale della pista ciclopedonale lungo la Circonvallazione Sud di Asola, che prevede una spesa complessiva di 85mila euro. Con tale proposta, l’amministrazione comunale intende intervenire direttamente sui fattori di rischio rilevati sulla rete stradale che attraversa il territorio comunale e attuare azioni per il miglioramento della sicurezza stradale intervenendo nei punti più pericolosi della viabilità ciclopedonale. Dall’analisi degli incidenti stradali avvenuti negli ultimi anni sul territorio comunale asolano, si è osservato infatti che il coinvolgimento dell’utenza ciclistica è significativamente superiore alla media: dal confronto della distribuzione della composizione veicolare negli incidenti stradali tra il dato nazionale e quello comunale si è rilevato che nel territorio comunale la percentuale dei velocipedi coinvolti è quasi una volta e mezzo il valore nazionale, per un incremento del 40%. Il progetto prevede servizi di ingegneria per la sicurezza stradale e la realizzazione di alcuni interventi specifici finalizzati a migliorare la sicurezza di tutta l’utenza cittadina, con particolare riferimento a quella più vulnerabile. Si prevede, in particolare, di intervenire sulla Circonvallazione Sud nel tratto che da via Giovanni da Asola si sposta verso ovest per una lunghezza di 450 metri circa. In programma vi è la realizzazione della protezione del percorso ciclopedonale con una barriera fisica e l’installazione di un’idonea illuminazione sull’attraversamento pedonale pensata per rendere il passaggio il più sicuro possibile, a ridosso di via Giovanni da Asola e sugli altri tre attraversamenti pedonali del tratto fiancheggiato dal percorso ciclopedonale. L’avvio dei lavori è previsto in primavera per concludersi entro il 31 ottobre. L’opera verrà finanziata mediante il bando regionale con assegnazione di contributo a fondo perduto per l’importo massimo previsto di 59.500 euro pari al 70 % e, per la parte rimanente, dal Comune per l’importo di 25.500 euro pari al 30 % del costo del progetto.