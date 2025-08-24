Pro loco di San Martino, memoria storica del paese

SAN MARTINO DALL’ARGINE «La Pro loco di San Martino dall’Argine – dichiara il presidente Devid Belletti – custodisce oggi frammenti di vita autentica, per lasciarne traccia nel domani. È importantissimo fermarsi ad ascoltare la vita vera, vissuta, raccontata da chi c’era»: partendo da queste finalità il sodalizio ha dato il via ad un interessante progetto per documentare la memoria del paese tramite un ciclo di interviste a concittadini, memoria storica e testimoni del tempo. Una serie di riprese fotografiche e video che racchiudono i racconti di concittadini del paese mantovano. Tra gli intervistati anche Giovanni Rosa e Vanda Picello. La 92enne, oltre agli aneddoti della sua vita, si è soffermata sui 30 anni di volontariato sociale presso il Centro Sociale Incontro, dove ha condiviso tempo, progetti, iniziative con molti concittadini. In precedenza, le telecamere della Pro loco hanno catturato la testimonianza di Giovanni Rosa, 98enne di San Martino. «Lavora ancora nella stalla di famiglia – sottolineano dall’associazione – e si sveglia tutte le mattine alle 7. La Pro Loco preserva oggi momenti unici e irripetibili per lasciare tracce indelebili nel futuro”. L’ultima concittadina ad essere intervistata dall’associazione, nell’ambito di un’apprezzata iniziativa che proseguirà in futuro, è stata la signora Paolina Tonni di 92anni. “ Ci ha accompagnati – ricordano dalla Pro Loco – in un viaggio nel tempo, raccontandoci in particolare della scuola ai suoi tempi. Durante l’intervista abbiamo anche sfogliato insieme il suo album dei ricordi, rivivendo emozioni passate attraverso bellissime fotografie. Tra le pagine, un posto speciale lo ha avuto il viaggio di nozze a Roma».