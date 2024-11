Pronto a partire il ciclo di incontri sulla Costituzione

VOLTA – Tutto pronto a Volta Mantovana, per il secondo ciclo di incontri dal titolo “Per una sana e robusta Costituzione”. La prima tavola rotonda, venerdì 8 novembre 2024, prende spunto da alcuni suggerimenti dei cittadini interessati ad approfondire il tema della devianza minorile. Si cercherà, così, di capire come e quali strumenti di prevenzione e di rieducazione sono efficaci per arginare un fenomeno in preoccupante crescita.

Il 13 dicembre 2024, poi, con i vari relatori si proverà ad esaminare quali siano gli spazi di partecipazione alla vita della comunità, quando il voto, peraltro sempre più disertato, sembra l’unico momento in cui ci viene chiesto di esprimerci.

Venerdì 17 gennaio 2025, infine, spazio al delicato tema delle riforme e quali modifiche sono attese per un miglioramento della vita dei cittadini. La partecipazione è gratuita e tutti gli incontri che sono stati calendarizzati, sono organizzati in collaborazione con l’amministrazione e la consulta locale delle associazioni e la Chiesa Valdese, si terranno alle 20.30 nelle sale del comune.