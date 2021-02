“Puliamo il paese”: a Guidizzolo nasce l’associazione

GUIDIZZOLO – L’abbandono dei rifiuti, purtroppo, è ormai una pratica tristemente nota non solo in provincia di Mantova ma un po’ su tutto il territorio nazionale. Proprio per arginare e porre rimedio, per quanto possibile, a tale fenomeno, a Guidizzolo è nato uno specifico gruppo di volontari che prende il nome di “Guidizzolo per il verde”.

«Come sindaco – afferma Stefano Meneghelli – sono molto orgoglioso che un gruppo di miei concittadini si sia preso a cuore il problema dell’abbandono dei rifiuti, che anche in tempo di pandemia non è sparito. Molte iniziative simili sono partite in questi mesi in vari comuni mantovani e proprio da queste hanno preso spunto per poi rivolgersi alla nostra amministrazione e chiedere collaborazione. In questi anni abbiamo cercato di sensibilizzare la cittadinanza con le giornate dell’ecologia ed altre iniziative legate all’ambiente. Molti incivili sono stati multati ma questo non è bastato. L’amministrazione comunale – conclude il sindaco Meneghelli – fornirà l’attrezzatura necessaria per prestare al meglio il servizio in sicurezza e sarà di appoggio per le varie necessità. Chiunque fosse interessato ad unirsi al gruppo può contattare il numero telefonico 0376-1620411».