Quindicenne tenta il suicidio lanciandosi nel Po, salvato da un amico

BORGO MANTOVANO Questa notte poco dopo le 3,00 in Borgo Mantovano, via Natale Tambelli, un ragazzo 15nne tentava il suicidio lanciandosi nelle acque del fiume Po. Lo stesso, che si trovava in compagnia di alcuni amici, veniva tratto in salvo da un amico 22nne. Sul posto giungeva una pattuglia dei Carabinieri di San Giacomo delle Segnate e Poggio Rusco, nonché personale del 118 che trasportava il giovane presso l’ospedale di Pieve di Coriano in codice verde. L’insano gesto sarebbe attribuibile a dei problemi familiari in cui versa il minore.