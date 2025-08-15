Dramma di Ferragosto: 24enne fa il bagno e scompare nelle acque del canale di Bonifica a Moglia

MOGLIA Si immerso nelle acque del canale di Bonifica di Moglia insieme a un amico, ma a una certo punto è scomparso sott’acqua e non è più riemerso. E’ successo oggi poco dopo le 17. Un 24enne originario dell’Europa dell’Est è disperso nella acque della Bonifica a poca distanza dall’idrovora delle Mondine. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Suzzara, la motobarca da Mantova e l’elicottero con i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna. Il giovane era in compagnia di due amici con i quali stava trascorrendo la giornata di ferragosto. A un certo punto lui e un altro hanno deciso di fare il bagno, ma solo uno è risalito a riva. Non si esclude che il 24enne sia stato colto da un malore mentre era in acqua. Le ricerche sono tutt’ora in corso.

