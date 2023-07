Quingentole: la gara di aratura con trattori d’epoca tocca quota 28

QUINGENTOLE Appuntamento imprescindibile per tutti gli appassionati di aratura e di trattori d’epoca, la gara di Quingentole, organizzata dagli Aratori del Po, gruppo Gadelp, torna nel prossimo weekend. Sarà anticipata, oggi, a partire dalle 19.30 da una gimcana con trattorini a pedali riservata ai più piccoli.

La gara entra nel vivo da domani, alle 8, con l’arrivo dei partecipanti: nel pomeriggio elezione del trattore più caratteristico e prime prove di potenza con l’aratro che si concluderanno in serata con la premiazione durante la cena del trattorista.

La gara vera e propria si svolgerà domenica 16, a partire dalle 8.30: ogni partecipante – le categorie sono due, ovvero aratri a carrello e aratri a sollevamento – ha a disposizione una parcella di terreno che deve arare in modo lineare, senza sbavature, e senza lasciare stoppie in superficie. Sottoponendosi al giudizio insindacabile della giuria che decreterà i vincitori.