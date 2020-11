Ambiente: le guardie impiegate come poliziotti

MANTOVA – È stato approvato per ulteriori quattro anni l’Accordo operativo tra il Comune e il Parco del Mincio per l’attività di vigilanza ambientale e territoriale tramite le guardie ecologiche volontarie, già approvato nel 2016. le guardie ecologiche volontarie cooperano con i servizi di polizia locale nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l’ambiente e il territorio, nell’attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in particolare dei parchi e giardini.

La collaborazione si estende anche alla realizzazione di attività di documentazione, comunicazione e informazione attinenti la natura, l’ambiente e il territorio; le attività di cooperazione sono svolte sulla base di accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti interessati. Per tale servizio il Comune contribuirà al Parco con la somma simbolica di 1.000 euro annui.