Recupero locomotiva nell’Oglio: a giorni partono le operazioni di dragaggio

MARCARIA – Prenderanno il via questa settimana le operazioni di dragaggio del letto del fiume Oglio, in corrispondenza della pila 2 del ponte ferroviario, dove si ipotizza si trovi la locomotiva precipitata nel fiume durante la Seconda Guerra Mondiale. Da ulteriori ricerche storiche condotte in quest’ultimo periodo dagli uffici de La Bozzoliana, consortile che ha in appalto il raddoppio ferroviario Piadena-Mantova, alimentate anche da storici locali, emerge intanto che il modello della locomotiva inabissatasi nelle acque del fiume, a seguito del crollo del ponte temporaneo che era stato costruito dopo i bombardamenti, pare non sia il “Deutsche Reichsbahn – DR 56-20”, ma il 471.056, appartenente al gruppo delle locomotive a vapore 471 di Fs, costruite tra il 1907 e il 1912, rimaste in esercizio fino agli anni Settanta: 19,2 metri di lunghezza per 75 tonnellate di peso. Ma i punti interrogativi di questo recupero, necessario alla realizzazione del nuovo ponte ferroviario sull’Oglio, sono ancora tanti. Grazie alle indagini geofisiche, coordinate dalla consortile La Bozzoliana, è stato possibile localizzare la posizione più verosimile della locomotiva, a valle del vecchio ponte esistente, in corrispondenza della posizione della pila 2 dell’attuale ponte sul fiume Oglio. Le condizioni in cui verrà trovata, se integra o parzialmente distrutta, non sono chiare. Così come non è precisa la profondità di immersione in alveo o se vi sia altro materiale ferroso presente nel letto del fiume. Le operazioni di dragaggio, che prenderanno il via a giorni, dovrebbero servire proprio a ripulire il fondale e a disseppellire il relitto che, in un secondo momento – appena il livello del fiume lo consentirà – verrà estratto dall’alveo, tramite un catamarano attrezzato con sistema di sollevamento, e trasportato a riva verso valle, sulla sponda lato Marcaria, dove infine sarà sollevato da una gru di idonea portata.