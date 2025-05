Madre e figlia aggrediscono una pensionata per il parcheggio al supermercato, denunciate

SAN GIORGIO BIGARELLO – Madre e figlia se la prendono con una 68enne per un parcheggio da Martinelli, denunciate entrambe. Il fatto è accaduto lo scorso 5 aprile, quando l’anziana, residente a San Giorgio Bigarello, ha approfittato di un posto appena liberatosi per parcheggiare la propria auto. Un’altra conducente, però, che non ha gradito la manovra effettuata dalla pensionata, e infuriata ha iniziando a sbraitare. Ne è scaturita una lite che dalle parole è passata letteralmente alle mani. A dar manforte alla donna anche figlia di quest’ultima. Sono volati, quindi, qualche calcio contro la macchina parcheggiata della 68enne. Ottenuta “giustizia”, a modo loro, le due donne furiose sono tornate nella loro autovettura, alla ricerca di un parcheggio libero. Alla pensionata non era rimasto che memorizzare la targa del veicolo sul quale erano arrivate le due donne, e chiamare il 112. I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nel parcheggio del supermercato, hanno identificato le due donne violente: una 29enne di Catanzaro, domiciliata a Pegognaga, e la figlia 15enne. Per loro è scattata una denuncia per percosse e danneggiamento.