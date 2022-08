Rimozione residuato bellico, tutte le provinciali interrotte domenica 7 agosto

MANTOVA Chiusura temporanea al traffico della SP ex SS n. 62 “Della Cisa”, della SP n. 54 “Borgoforte – Bagnolo”, della SP n. 56 “Borgoforte – Marcaria” e della SP n. 50 “Ponte Borgoforte – Gonzaga – Moglia” per la rimozione di un ordigno residuato bellico rinvenuto a Borgoforte. Le importanti modifiche alla viabilità scatteranno dalle ore 8 di domenica 7 agosto 2022 e si protrarranno fino alle ore 12.30 della stessa giornata (e comunque sino all’ultimazione delle operazioni di bonifica).

L’interruzione temporanea della viabilità, con presidi effettuati dalle Forze dell’Ordine, interesserà in particolare:

– SP n. 54 “Borgoforte – Bagnolo”: in località Boccadiganda;

– SP n. 56 “Borgoforte – Marcaria”: in prossimità intersezione con SP ex SS n. 62;

– SP n. 56 “Borgoforte – Marcaria”: in prossimità intersezione con Ex SP n. 55;

– SP n. 56 “Borgoforte – Marcaria”: in prossimità con SP n. 57 a Cesole;

– SP ex SS 62 “Della Cisa”: intersezione con Via Stazione a Romanore;

– SP n. 50 “Ponte Borgoforte – Gonzaga – Moglia”: in prossimità intersezione con via Roma a Motteggiana;

– SP ex SS n. 62 “Della Cisa”: in prossimità intersezione con Ex SP n. 52 a Sailetto;

– SP ex SS n. 62 “Della Cisa”: in prossimità intersezione con Via XXV Aprile nel territorio del Comune di Motteggiana.

A seguito delle chiusure verrà completamente inibito l’utilizzo del ponte sul fiume Po tra i comuni di Motteggiana e di Borgo Virgilio.