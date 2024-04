Rivarolo: elezioni, scende in campo Teresa Mazza

RIVAROLO MANTOVANO Una seconda lista è pronta a scendere in campo alle prossime elezioni amministrative del Comune di Rivarolo Mantovano: a sfidare il sindaco uscente Massimiliano Galli sarà Teresa Mazza con la civica Cambiamo Insieme.

«Ho deciso di impegnarmi in un servizio in cui, pensandoci, mi avevano già preparato, senza accorgermene, gli anni di lavoro e di vita a Rivarolo», spiega la candidata Teresa Mazza annunciando la sua corsa alle prossime amministrative. Al suo fianco una squadra di persone pronte a mettersi a disposizione del territorio e dei suoi cittadini; quello stesso paese che, spiega la candidata sindaco, ha imparato ad amare grazie alla sua famiglia che «mi ha insegnato l’amore per Rivarolo e le sue tradizioni, dove ho imparato presto a “farmi su le maniche” per affrontare e risolvere i problemi anziché schivarli. L’amministrazione – afferma pensando al futuro del paese in caso di sua vittoria – si occuperà in primis dei cittadini, senza alcuna distinzione, che vogliamo sollecitare all’insegna della partecipazione e della trasparenza». Un caposaldo della lista che viene rimarcato dallo stesso logo della squadra che raffigura persone stilizzate che si danno la mano attorno alle torri merlate come a raffigurare il paese futuro che la lista civica immagina e punta a realizzare.

Un impegno, quello di Mazza (classe 1957) per il suo territorio, iniziato da molto tempo anche grazie alle tante esperienze maturate in ambito lavorativo: ex tecnico Arpa da poco in pensione, la candidata è diplomata come perito industriale in chimica e per oltre 40 anni ha lavorato nel settore ambientale per la tutela di aria, acqua e suolo. «Ho spaziato dai controlli delle emissioni, dei rifiuti e della ricerca del mercurio nei laghi di Mantova al pericolo delle valanghe, dei ghiacciai e della guida sicura su ghiaccio dell’Alta Valtellina». Negli anni Mazza si è poi specializzata in sicurezza nell’ambiente di lavoro diventando addetta al servizio di prevenzione e protezione nonché responsabile della formazione in ambito di sicurezza sul lavoro in tutte le sedi regionali di Arpa Lombardia, nonché coordinatrice della Rsu di Arpa Lombardia.

Impegno cui si aggiunge quello in ambito sociale che l’ha sempre vista attiva nelle iniziative del paese.