Pallanuoto – Dalla Virgiliana alla Nazionale U19: la favola di Giacomo Marchetti

MANTOVA Dalle prime bracciate alla Dugoni alla maglia (ops… calottina) azzurra della Nazionale Under 19. Ne ha fatte di vasche Giacomo Marchetti da quando ha cominciato a giocare a pallanuoto nella Virgiliana. Tanto da mettersi in evidenza come uno dei migliori prospetti del panorama nazionale. Del resto Giacomo ha sempre bruciato le tappe: lasciata Mantova a soli 14 anni, destinazione Busto Arsizio, ha debuttato ancora giovanissimo nel massimo campionato e nella Len Champions League con la Bpm Sport Management. E quando il club bustocco ha cessato l’attività, si è trasferito a Como, nella Recoaro, che disputa il campionato di A2 nel girone Nord. Giacomo, 19 anni da compiere il primo di ottobre, ha contribuito a suon di gol (è il miglior cannoniere della classe 2003) all’ottima stagione dei lariani e si è guadagnato così la convocazione per il collegiale della Nazionale U19 in programma a Napoli dal primo al 12 di agosto. Tutto questo dopo aver ottenuto a pieni voti la maturità scientifica con indirizzo sportivo.

Famiglia di sportivi, quella di Giacomo, soprattutto per parte di mamma Angela, con particolare propensione per l’acqua. La cugina Rachele Regattieri, più grande di sei giorni (li chiamano i “gemelli diversi”), in piscina ha scelto il nuoto e si è già messa in bella evidenza, conquistando svariati titoli regionali a livello giovanile nei 100 e 200 dorso, con frequenti apparizioni (anche recentissime) agli Assoluti. Avanti così ragazzi, il bello deve ancora venire.