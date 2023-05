Rodigo conta su un tesoretto pari a 300mila euro da spendere entro il 2023

Rodigo Approvato lo scorso 24 aprile dal consiglio comunale del Comune di Rodigo il bilancio consuntivo per l’anno 2022. L’avanzo complessivo è pari a 768mila uro.

La somma dell’avanzo libero e svincolabile, maggiorato dell’entrate straordinarie per oneri d’urbanizzazione e per recupero fiscale da procedura concorsuale, rappresenta un tesoretto pari a 300.000 euro, da spendere entro il 2023. Altro dato evidenziato nel corso della discussione del documento approvato è quello relativo all’impegno profuso nella ricerca della riduzione del debito, debito arrivato ad oggi alla cifra di 4milioni e 700mila euro. Su questo dato è stato sottolineato come seppur dinanzi ad una situazione di emergenza si sia deciso di non posticipare agli esercizi successivi i pagamenti dei mutui, per mantenere in equilibrio i bilanci degli anni futuri e non lasciare sorprese alle future amministrazioni. Ci sono, poi, da evidenziare accantonamenti consistenti per i pagamenti delle bollette, anche se le prospettive in essere potrebbero portare ad un calo dei costi energetici. Qualora ciò dovesse verificarsi sicuramente si libereranno ulteriori risorse da destinate ad altri investimenti. Il bilancio consuntivo 2022 è anche il bilancio dei 5 anni di mandato dell’attuale giunta, un quinquennio che racchiude in se due anni di pandemia e uno di crisi energetica. iò nonostante il Comune di Rodigo ha investito 4 milioni di euro di cui 2,5 milioni con contributi a fondo perduto; in più nel programma triennale ci sono ulteriori investimenti già messi a bando per 3,5 milioni di euro. (p.b.)