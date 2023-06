Rodigo – Grande successo per la camminata di solidarietà

Rodigo Tutto come previsto. L’edizione 2023 della camminata di solidarietà svoltasi sabato pomeriggio a Rodigo sotto la regia dei responsabili dell’associazione Suid & Sids Italia Onlus ha colto nel segno. Numerose le persone, infatti, che hanno voluto testimoniare il desiderio di dare maggior forza al progetto di solidarietà promosso dagli organizzatori che tra le altre cose disponevano del patrocinio del Comune. Appuntamento che per questa occasione ha visto al fianco della promotrice Sveva Rossi anche il mondo del volontariato. A condividere lo spirito sociale ed umano dell’appuntamento vi erano i responsabili dell’Associazione gli Amici di Fossato, dell’Ente Manifestazioni Rodigo, dell’Avis Rodigo. Un grazie sentito gli organizzatori lo hanno rivolto anche alla panetteria di Bolognesi Simone e Cinzia, alla ditta Francescon e a Sofia Lanfredi per il momento conviviale con il quale si è conclusa la camminata. Altro ringraziamento è stato rivolto sia a Pietro Benucci e tutti i suoi giovani tamburini, sia agli ausiliari del traffico e agli agenti della