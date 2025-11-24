Roverbella ospita l’incontro “Pillole di Salute” dedicato alla prevenzione degli incidenti domestici

ROVERBELLA – L’ATS della Val Padana promuove un nuovo appuntamento del ciclo “Pillole di Salute”, dedicato questa volta al tema “Prevenzione incidenti domestici”. L’incontro si terrà martedì 26 novembre alle ore 17.30 presso la Sede Auser di Roverbella, in via dell’Artigianato 25. A guidare l’incontro sarà Mattia Viardi, chinesiologo di ATS della Val Padana, che offrirà alla cittadinanza informazioni utili e consigli pratici per ridurre il rischio di incidenti in casa, una delle principali cause di infortuni nella vita quotidiana.

Le “Pillole di Salute”

Il progetto è curato dalla Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS e prevede incontri diffusi nelle province di Cremona e Mantova.

L’obiettivo è creare momenti di confronto tra cittadini ed esperti su temi legati al benessere psicofisico, affrontando argomenti in linea con il Piano della Prevenzione regionale. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Per approfondire

Ulteriori informazioni sul progetto “Pillole di Salute” sono disponibili sul sito di ATS della Val Padana: ats-valpadana.it/promozione-salute.