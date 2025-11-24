Poggio Rusco, interruzione dell’energia elettrica: chiude per un giorno il Consultorio

POGGIO RUSCO – Venerdì 28 novembre 2025, dalle 8 alle 12.30, è prevista un’interruzione programmata dell’energia elettrica lungo via Garibaldi a Poggio Rusco. A comunicarlo è il servizio territoriale competente, informando la cittadinanza sulle ricadute temporanee. A causa del blackout, il Consultorio di Poggio Rusco resterà chiuso per l’intera giornata. L’attività riprenderà regolarmente lunedì 1° dicembre 2025, senza ulteriori variazioni. Per garantire comunque supporto ai cittadini, nella giornata di venerdì sarà operativo il Consultorio di Suzzara, disponibile per informazioni e prenotazioni al numero 0376 435952 dalle 8.30 alle 13. L’interruzione dell’elettricità rientra negli interventi programmati di manutenzione della rete e potrebbe causare temporanei disagi ai residenti della zona. Le autorità invitano pertanto la popolazione a prendere le dovute precauzioni.