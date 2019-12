Il pulcino Ploi per “Al cinema in famiglia”

MANTOVA Continua la rassegna “Al Cinema in Famiglia” della multisala Ariston, che questo weekend, sabato 21 (ore 16.10) e domenica 22 (ore 15.30), porterà al cinema la storia di Ploi, un pulcino che, per paura di volare, non riesce a migrare insieme alla famiglia verso i paesi più caldi, ma dovrà imparare ad affrontare i pericoli per conquistare la libertà e l’autonomia.

Il tema della crescita è qui il protagonista e intreccia più percorsi emozionali, dalla paura di rimanere soli all’amicizia, al desiderio di superare i propri limiti, all’amore per la propria famiglia.

Il film avrà ingresso con prezzo promozionale di 6€ per gli adulti e 5€ per i bimbi. Informazioni e prenotazioni allo 0376.328139.