Calcio Promozione – Il Suzzara tira le somme: servono 4 punti per i play off

Suzzara Nonostante la brusca flessione degli ultimi 40 giorni, nei quali ha fatto solo 2 punti in sei partite (l’ultima vittoria, a Ome, è datata 20 marzo), il Suzzara è ancora padrone del proprio destino: con 4 punti nelle ultime due giornate di campionato la qualificazione ai play off è garantita. I bianconeri domani pomeriggio saranno di scena a Borgosatollo per poi chiudere la regular season in casa con il derby col San Lazzaro: due sfide complicate, contro avversari in lotta per evitare i play out. Servono, come dicevamo, almeno una vittoria e un pareggio per assicurarsi un posto nelle prime cinque con meno di dieci punti di distacco dal Rezzato, secondo (che domani riposa), ma le combinazioni sono molteplici e forse di punti ne basterebbero anche meno. Un successo domani a Borgosatollo sarebbe manna dal cielo, anche perchè potrebbe “ammorbidire” l’ultima sfida col SanLa. All’andata furono i bresciani a sbancare l’Allodi, quindi è l’occasione per prendersi anche una bella rivincita. «Non ero ancora in panchina – ricorda mister Andrea Bellini – ma quella partita ero andato a vederla e il Borgosatollo mi aveva fatto un’ottima impressione di una squadra molto organizzata. Ad un certo punto sembrava spacciato, ma con cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite può puntare alla salvezza diretta. E’, insomma, un avversario tostissimo, forse il peggiore da affrontare in questo periodo. Da noi, per contro, c’è un po’ di tensione dopo gli ultimi risultati, ma in settimana abbiamo cercato di preparare al meglio questa partita, che ora va interpretata bene sul campo. Apporterò qualche accorgimento tattico per ottenere dei benefici: ho chiesto alla squadra di essere meno spettacolare e più concreta, ora bisogna badare al sodo e fare risultato. Dobbiamo essere molto attenti in difesa e concretizzare le occasioni che ci capiteranno. Occorre massima attenzione per tutti i novanta minuti».

Gli incroci tra le avversarie (domani c’è Valsabbia-Castellana) e il vantaggio negli scontri diretti con Ome, Valsabbia e Vighenzi, tutte potenziali rivali nella corsa al 3°, 4° e 5° posto, danno al Suzzara una grande chance di centrare l’obiettivo, ma per dirla con mister Bellini «se vogliamo giocare i play off, bisogna ancora soffrire».