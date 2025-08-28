Roverbella – Via il bancomat a un’anziana e fanno acquisti in gioielleria

Roverbella Ennesima vittima del trucco della “monetina”. Questa volta ad essere derubata è stata una 78enne di Roverbella. Un uomo si era quindi finto gentile nei confronti di una donna che lo scorso maggio si era recata a fare la spesa al supermercato “Martinelli” di Mozzecane . Il ladro si è quindi avvicinato all’anziana che stava caricando la spesa sull’auto con la scusa che le era caduta a terrra. La 78enne distratta da l’uomo, non si è accorta che nel frattempo un complice si impossessava della sua borsa lasciata incustodita all’interno del veicolo.

Nella borsetta rubata, oltre ai documenti ed a qualche spicciolo, c’era la tessera bancomat che, prima che venisse bloccata, i malviventi sono riusciti ad effettuare dei prelievi per 2mila euro, ed un acquisto di una collana, del valore di 900 euro, presso una gioielleria.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Roverbella, grazie anche all’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere comunali e della gioielleria, hanno permesso di individuare l’autovettura utilizzata dai soggetti, nonché uno di loro: un argentino 32enne residente nell’hinterland milanese, noto alle Forze dell’Ordine. È scattata così una denuncia a carico dello straniero ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in concorso ed indebito utilizzo della carta bancomat.