Calcio Eccellenza – La Poggese spara il colpo… Cannoni. Altinier: “Il regista che ci serviva”

POGGIO RUSCO Fa ben sperare il pre-campionato disputato fin qui dalla Poggese, a dieci giorni dal debutto ufficiale in Coppa Italia e poco più dall’esordio in Eccellenza, categoria in cui i biancazzurri si affacciano da neopromossa con belle speranze. La squadra sembra avere trovato la quadra giusta, anche grazie ad un mercato impreziosito in queste ore da un nuovo colpo. Si tratta di Alessio Cannoni, centrocampista classe 1993. Il ds Cristian Altinier lo presenta così: «Alessio è un play con grande forza fisica e una discreta gamba, molto utile per le nostre soluzioni. Ha giocato in serie C e D, ha ottima esperienza in Eccellenza dove ha vinto alcuni campionati e conosce già alcuni dei nostri ragazzi con cui ha condiviso lo spogliatoio in passato. In più, è un ragazzo umile, la cui mentalità si sposa bene con la nostra da neopromossa».

Il gruppo di mister Marco Goldoni sta fornendo ottime indicazioni in questo avvio di stagione. La Poggese è rimasta imbattuta nelle amichevoli, andando a segno per ben 11 volte e subendo soltanto 3 reti nelle 4 gare affrontate. Dopo il pareggio 1-1 con la primavera del Mantova, ha ottenuto solo vittorie: 3-1 col Rolo, 2-1 col Porto e, infine, un sonoro 5-0 rifilato sabato scorso al Baldo Junior, formazione di Promozione trentina, con Vetere in gran spolvero. «Abbiamo incontrato un’ottima rivale, con un’idea di gioco ben definita – spiega Altinier -. Noi abbiamo fatto valere la differenza di categoria, imponendoci sia sul piano fisico che tecnico e indirizzando fin da subito la partita. A questo punto della stagione vedere che i giocatori continuano a pressare gli avversari e a recuperare il pallone in zone alte del campo è ben augurante. Abbiamo fatto passi avanti significativi sia nella condizione fisica che sotto il profilo del gioco, esprimendo buone trame anche senza giocatori importanti come Aldrovandi, Luppi, Perosini e Micai. Serve ancora tanto lavoro, ma ci faremo trovare pronti per gli impegni ufficiali». Prossima amichevole sabato contro il Marmirolo.