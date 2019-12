Rubata la Madonnina del piccolo santuario dei Correggioli di Viadana

VIADANA – Nella notte tra giovedì e venerdì il piccolo Santuario dei Correggioli a Torre d’Oglio è stato oggetto di un furto.

«Con dolore constatiamo che la mano di ignoti incivili ha colpito ancora un luogo tanto caro alla fede della nostra gente, del nostro territorio, delle nostre tradizioni». A scoprire l’accaduto alcuni cittadini che nella mattinata di ieri hanno constatato la scomparsa della statua della Madonnina, divelta e asportata dal suo basamento.

«La statua – precisa il sindaco facente funzioni Alessandro Cavallari – non ha valore economico o artistico ma “solo” un inestimabile valore affettivo. La scultura della Vergine era stata collocata lì da Giuseppe Gozzi, recentemente scomparso, per questo costituiva un suo caro ricordo, meta di tanti visitatori in questo bellissimo, caratteristico angolo di pianura. Si prega chiunque avesse notizie o avesse visto qualche movimento strano di comunicarlo. Chiediamo all’autore di questo insensato gesto di riflettere e riportare la Madonnina, magari lasciandola anonimamente in una Chiesa. Può capitare a tutti – conclude il sindaco Cavallari sulla vicenda – di vivere un periodo difficile, ma non è mai troppo tardi per redimersi e rimediare ai propri sbagli». (l.c.)