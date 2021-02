Calcio a 5 serie A – Saviatesta, è ufficiale il super colpo Leo

MANTOVA E’ ufficiale: il Mantova può annoverare da ieri nella propria rosa il laterale belga di origine brasiliana Leo Carello Aleixo. Un super colpo per la squadra allenata da Jeffe, che porta a casa un giocatore di incontestabile levatura internazionale e grande esperienza. Leo ha 40 anni e si potrebbe definire un colpo “alla Ibrahimovic” per il Mantova: un elemento di classe pronto a fare la differenza.

«Ci potrà dare una grande mano per centrare l’obiettivo salvezza – spiega il direttore generale Cristiano Rondelli – sabato o domenica arriverà a Mantova, dunque non ci sarà con l’Acqua&Sapone. C’è da aspettare il transfert, contiamo di poterlo avere a disposizione dalla gara successiva con il Came Dosson». «Con Leo la società ha fatto un investimento importante per rinforzare la squadra – prosegue Rondelli -. Arriva dall’Halle-Gooik, una delle squadre più titolate del campionato belga, vincitrice di cinque degli ultimi sei campionati».

Dunque mercato chiuso con Leo e Titon? Non proprio. Potrebbe esserci un altro movimento oggi, probabilmente uno scambio, ma ancora nulla sarebbe stato deciso. Intanto, per i tifosi che volessero conoscere meglio il nuovo laterale biancorosso, in rete spopola il filmato del gol al volo di Leo contro la Finlandia, avversaria del suo Belgio nelle qualificazioni di Euro ‘22: lancio volante di un compagno dal fronte di sinistra e destro al volo con palla che si insacca all’incrocio opposto.