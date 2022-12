Calcio Eccellenza – Lauricella: “Questo Castiglione non molla mai”

CASTIGLIONE Suona la carica per il Castiglione, Nicolò Lauricella: dopo la sconfitta nella sfortunata partita di Offanengo, i mastini hanno già resettato, pronti a riscattarsi tra le mura amiche del “Lusetti”, dove domenica arriverà la Luisiana, formazione che sembra alla portata, ma è meglio non fidarsi.

«Il campionato tutto sommato sta andando bene, sopra le più rosee aspettative. Anch’io non mi aspettavo di essere in lotta per i primi posti a questo punto della stagione – afferma il talentuoso centrocampista dei rossoblù -. Sin dall’inizio avevamo capito che c’era molta qualità in questa squadra. E il merito è di tutti: ogni singolo calciatore contribuisce alla prestazione, sappiamo giocare bene al calcio e penso che si veda in campo». «Il gruppo sta facendo la differenza – prosegue Nicolò – e abbiamo una dote fondamentale a tutti i livelli: la capacità di non mollare mai, fino all’ultimo secondo di partita».

Doppio assist vincente contro il Codogno, il portiere dell’Offanenghese Magoni è stato invece insuperabile nella trasferta di domenica, parando tutti i tentativi degli aloisiani, anche un paio dello stesso Lauricella. Ma lui non si preoccupa, perché la grinta di questo Casti non è certamente seconda a nessuno.

«Quest’anno siamo riusciti a recuperare diverse partite in cui eravamo sotto, a differenza dello scorso in cui molto spesso, incassato il gol, ci facevamo prendere dalla frenesia e non riuscivamo più a recuperare. A volte non succede di riuscire a recuperare, ma questo è il calcio. L’importante è rialzarsi subito per lottare fino alla fine».