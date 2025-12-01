San Benedetto Po, falsa denuncia di furto per evitare pagamento finanziaria

SAN BENEDETTO – Una 52enne di San Benedetto Po è stata denunciata dai Carabinieri per simulazione di reato dopo aver dichiarato falsamente di aver subito un furto con strappo del portafogli contenente 250 euro. La donna, indebitata con una finanziaria e impossibilitata a pagare una rata, avrebbe inscenato il furto sapendo che, in caso di rapina o sottrazione subita dal cliente, la società avrebbe condonato la rata mensile. Le indagini dei Carabinieri, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno mostrato che nel luogo e nell’orario indicati non si è verificato alcun furto: la 52enne appare da sola in bicicletta, senza che nessuno la affianchi. Accertamenti presso la finanziaria hanno confermato inoltre la presenza di rate insolute. La donna è stata quindi deferita all’Autorità Giudiziaria. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e ogni responsabilità dovrà essere verificata in sede processuale.