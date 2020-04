San Benedetto Po: il ponte è chiuso, la Provincia ne approfitta per una verifica

SAN BENEDETTO PO Come abbiamo scritto ieri sulla “Voce”, dalle ore 9 di martedì 21 aprile e fino alle ore 18.30 di venerdì 24 aprilesi avrà una chiusura al traffico del ponte sul Po tra San Benedetto e Bagnolo San Vito per consentire l’esecuzione di prove statiche e dinamiche utili a testare il comportamento della struttura. Una scelta, ha spiegato il presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli che «è stata determinata da un lato dal voler sfruttare l’attuale sospensione dei lavori del cantiere del nuovo ponte per l’emergenza Coronavirus e dall’opportunità offerta dalla contingente situazione legata alle misure straordinarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 che hanno ridotto, in modo considerevole, i volumi di traffico passanti sull’impalcato del ponte esistente, consentendo quindi in prospettiva di ridurre il più possibile i disagi arrecati agli abitanti del territorio».

Le prove che verranno effettuate saranno sia di tipo statico, sia di tipo dinamico, e saranno fondamentalmente eseguite per verificare, mediante incrementi di carico, il comportamento deformativo del ponte in funzione dell’attuale limite di transito pari a 7,5 tonnellate.

Le prove di tipo statico saranno articolate secondo prefissati schemi di carico, che prevedono l’impiego di camion che andranno a interessare dapprima una campata del tratto golenale, da utilizzare come riferimento in quanto meno interessata dall’attuale degrado e successivamente le campate relative alle pile in alveo. Le prove di tipo dinamico, condotte con l’impiego di tomografi digitali, consentiranno infine di individuare sperimentalmente le frequenze libere di vibrazione e le forme “modali” del ponte.