Pegognaga: risistemata Strada Colonna Marina

PEGOGNAGA Importante intervento, di quelli apparentemente secondari masignificativi per la viabilità locale, nel comune di Pegognaga: come ricordato dal sindaco Matteo Zilocchi sulla propria pagina di Facebook. «strada Colonna Marina era fortemente dissestata, soprattutto nei primi 400 metri che dalla Provinciale ovest vanno verso la frazione di Polesine. Su questo tratto, come promesso, siamo intervenuti. Sicurezza e attenzione alle frazioni sono tra gli obiettivi di mandato che ci siamo posti come Amministrazione – ha poi aggiunto il primo cittadino laurenziano – consci che sono tante le cose da fare e altrettante le problematiche ereditate dal passato da risolvere. Non ho la bacchetta magica, ma ho con me una squadra affiatata che lavora concretamente per cercare queste risposte. A voi chiedo solo la giusta dose di pazienza e un passo alla volta raggiungeremo insieme gli obiettivi». Il post del sindaco era corredato di fotografie che mostravano la strada com’era prima dell’intervento e com’è attualmente.