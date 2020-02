Calcio Promozione – Bravo: “Forza Castellana, i play off sono alla portata”

CASTEL GOFFREDO Arrivato alla Castellana in dicembre dalla Pavonese, si è infortunato subito. L’attaccante Jonata Bravo è rientrato nel finale del derby col Casalromano, giusto in tempo per mettere a segno la rete della sicurezza. Un gran bel gol, peraltro: un rasoterra leggermente in diagonale che ha lambito il palo più lontano: un gol di giustezza, come si dice. Il primo nella Castellana, una trentina con i dilettanti.

Giovanili in diverse squadre della zona (è di Milzano, in provincia di Brescia): due anni nella Juniores regionale del Leno, poi Pieve San Giacomo dove ha vinto la Juniores provinciale con alcune gare in prima squadra. Il debutto nei dilettanti in Prima categoria al Castello Ostiano, play off con il Pralboino, quindi Psg; la prima parte di questo campionato l’ha giocata nella Pavonese.

«Anche quando ero nelle giovanili – dice Bravo – ho sempre dato il meglio di me stesso, nel senso che cerco sempre di far fare bella figura alla società in cui gioco. Voglio ringraziare la società per avermi dato la possibilità di giocare in una squadra importante come la Castellana. Ringrazio anche i giocatori che mi hanno subito accettato e messo a mio agio».

«Per quanto riguarda il campionato – conclude l’attaccante biancoceleste – la meritata vittoria di domenica contro il Casalromano può rappresentare un passo importante verso i play off. La società ha chiesto la conferma nella categoria, ma a mio parere, se al completo, la squadra può ambire a qualcosa di meglio. Del resto lo dice anche la storia recente della Castellana, che personalmente ricordo in serie D non tanti anni fa. Spero di riuscire a fare la mia parte».

Domenica prossima la Castellana è chiamata alla trasferta di Molinetto di Mazzano in casa del Real Dor, che domenica scorsa ha battuto 1-2, in trasferta, l’ancora capolista Castegnato, sconfitta che ha fatto seguito al pareggio 2-2 della domenica precedente a Casalromano. Mister Cobelli dovrebbe avere tutti a disposizione, escluso Marcello Olivetti.