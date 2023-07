Automibilismo Endurance – Carlo Tamburini secondo al Mugello: “Una grande prova”

MANTOVA Prosegue il grande momento di Carlo Tamburini. Il giovane pilota mantovano e portacolori BMW del Team Ceccato Racing, dopo il terzo posto conquistato in Gara 1 a Monza nel Campionato GT Sprint, sfiora il successo al Mugello nell’Endurance, chiudendo secondo assieme ai suoi compagni Francesco Guerra e Salvatore Tavano. Nonostante i pochi giri avuti a disposizione per preparare le qualifiche, a causa di una riduzione di mezz’ora delle prove libere 3, l’equipaggio BMW è riuscito a strappare un quinto posto in graduatoria che gli ha permesso poi di chiudere sul secondo gradino del podio: «Le qualifiche sono state condizionate dal traffico in pista. Nella mia sessione ho concluso in quarta posizione, a un decimo dalla pole, ma in tutti i miei giri veloci ho dovuto fare i conti con vetture più lente davanti a me». Per quanto riguarda la gara invece è stato proprio Carlo l’alfiere che ha affrontato il primo stint di gara e quindi la partenza: «Alla prima curva sono riuscito a superare all’esterno la Ferrari che partiva davanti a me; qualche giro dopo ho sorpassato anche i miei compagni di squadra che poi si sono ritirati al giro 41. Dopo essermi trovato pista libera, sono riuscito a mantenere per diversi giri un ritmo costante che era al passo dei primi e che mi permetteva di gestire al meglio le gomme. All’entrata della safety car, grazie agli errori dei piloti davanti a me, sono riuscito a conquistare la testa della corsa, ma quando tutto stava andando per il meglio, ecco che una foratura all’anteriore sinistra mi ha costretto a tornare ai box per un cambio gomme e pilota. Nonostante i secondi persi nel rientro in pit, su tre ruote, siamo riusciti comunque ad arrivare secondi assoluti e primi tra gli equipaggi di classe GT3 Pro-Am». Adesso ci sarà una lunga pausa e poi si tornerà di nuovo in pista nel weekend del 15-17 settembre nel tempio della velocità, Monza, per il terzo appuntamento del Campionato Endurance: «Io ed i miei compagni non vediamo l’ora di correre nel prossimo round. Arriveremo nel tempio della velocità come leader della classifica GT3 Pro-Am, fiduciosi di poter tornare sul podio dove sono già salito due settimane fa in occasione del GT Sprint. Un grazie va al team BMW Italia-Ceccato Racing, alla mia famiglia ed ai miei sponsor».