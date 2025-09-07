San Giorgio – Storico militante leghista e padre di tante battaglie: se ne va Bruno Nicolis

San Giorgio Bigarello È scomparso ieri a 79 anni Bruno Nicolis, ex militante della Lega mantovana: figura storica del Carroccio, uomo che ha vissuto la politica con passione, schiettezza e amore per il territorio. Tra le sue battaglie principali, la tutela dell’ambiente, la sicurezza urbana e il trasporto pubblico «affinchè le fasce fragili e gli anziani possano raggiungere la città». Battaglie che proseguivano tuttora, tanto che la sua perseveranza, che lo aveva portato a protestare ad oltranza davanti alla fermata del bus di Gazzo, si rivelò decisiva per fare reintrodurre la corsa di metà mattina. Cattolico praticante e appassionato di musica: autodidatta, insegnava clarinetto ai bambini gratuitamente e suonò anche nella banda di Castel d’Ario. Alla moglie Flavia, ai figli Stefano e Simone il cordoglio anche del nostro giornale di per il quale non ha mai nascosto affetto e stima. Condoglianze anche dal vicepresidente della Provincia Massimiliano Gazzani: «Persona perbene che ha portato avanti con tenacia le sue idee». (ma.vin)