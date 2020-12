Neve in pianura secondo il meteo. La Provincia di Mantova pronta a intervenire

MANTOVA Neve mista a pioggia nella notte e nelle prime ore di lunedì mattina. Questo indicano le previsioni per le prossime ore su Mantova e provincia. Così il Servizio Manutenzioni stradali dell’Amministrazione provinciale è pronto a intervenire di nuovo sulla rete stradale del mantovano di competenza dell’ente. Dopo una prima salatura effettuata la notte scorsa dato che si prevedevano forti cali della temperatura con umidità, le squadre sono pronte a intervenire nuovamente al bisogno e spargere il sale per evitare il formarsi di lastre di ghiaccio pericolose per la viabilità. E se dovessero cadere oltre cinque centimetri di neve entreranno in azione i mezzi con le lame.