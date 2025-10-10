Scoppia il robot da cucina: ustionata una 61enne di Canneto

CANNETO SULL’OGLIO Una 61enne di Canneto sull’Oglio è rimasta ustionata mentre stava utilizzando un robot da cucina. E’ successo oggi alle 17.30 in via Como. La donna è stata investita dallo scoppio dell’elettrodomestico e dal preparato bollente, ed è stata soccorsa dal marito, che nel frattempo allertava i soccorsi. Sul posto è intervenuto personale sanitario del 118 e l’eliambulanza che trasportava la donna, in codice giallo, all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto anche la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese.