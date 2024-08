Si è spento a 104 anni Guido Veronesi, decano di Villimpenta

VILLIMPENTA – «Se n’è andato serenamente, nel sonno. Ora è con mia mamma Bruna e con tutti i nostri cari che da Lassù ci proteggono». Queste le parole commosse con cui Gabriele Veronesi ha salutato la dipartita del papà Guido, decano di Villimpenta con i suoi 104 anni. Una vita incredibile che sembra emergere come un personaggio fantastico di Gabriel Garcia Marquez. Il signor Guido ha lasciato la vita terrena dopo aver visto due guerre mondiali (nel corso della Seconda svolse svolto il servizio di leva nell’Artiglieria prendendo parte alla Campagna di Russia, esperienza che lo segnerà per tutta la vita), due epidemie, di Spagnola (anche se aveva solo pochi mesi) e di Covid-19, sei Papi e festeggiato per quattro volte la vittoria ai Mondiali di calcio della Nazionale Azzurra. È stato in salute e lucido fino alla scorsa notte: i medici non hanno rilevato particolari malattie, ma un decadimento delle funzioni vitali determinato dall’età. Anche La Voce di Mantova si unisce ai tanti attestati di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia. (ma.vin)