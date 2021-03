Calcio Primavera – Quarto ko di fila per il Mantova: l’Imolese passa 3-0

RONCOFERRARO Nuovo scivolone della Primavera, il quarto consecutivo. Stavolta fa un po’ più rumore, perchè è venuto in casa contro il fanalino di coda Imolese e con un punteggio pesante. Decisivo l’uno-due degli ospiti alla mezz’ora del primo tempo: due gol in 5 minuti (firmati da Sona e Guidi) che hanno messo in ginocchio i baby biancorossi. Il Mantova ha cercato di reagire, ma nella ripresa ha subìto la terza rete (ancora ad opera di Sona).

«Dispiace parlare ancora di una sconfitta – ha detto Cuffa – . Fa male, ma dobbiamo sempre metterci in discussione cercando di far crescere questi ragazzi e di far capire che bisogna sempre lavorare con umiltà e sacrificio provando sempre a migliorarci. Non cerco alibi, dobbiamo rialzare subito la testa». Prossima partita sabato 10 aprile (ore 14.30), al Campo Sportivo “Acquaviva” di San Marino, contro la San Marino Academy.

Risultati 6ª giornata Cesena-San Marino Academy 6-1, Mantova-Imolese 0-3, Modena-Ravenna 1-1, Piacenza-Carpi 1-1.

Classifica Cesena 18, Ravenna 13, Modena 9, Carpi 8, Imolese 6, Piacenza 5, Mantova 4, San Marino 4.