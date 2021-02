Sicurezza stradale, interventi all’incrocio di Fossato

RODIGO Anche la frazione di Fossato sarà interessata nei prossimi mesi alla realizzazione d’interventi sul versante della sicurezza stradale da parte del Comune di Rodigo.

Nel crono programma predisposto dall’ente locale, infatti, rientra anche la sistemazione dell’incrocio principale del borgo.

Benché non si siano mai verificati incidenti gravi da tempo il sindaco, Gianni Grassi , l’assessore ai lavori pubblici, Marco Zen , e la giunta nel suo complesso stanno monitorando la situazione ed ora che sono arrivati i fondi hanno deciso di provvedere all’installazione di una segnaletica che meglio evidenzi la presenza dell’intersezione.

Restando sempre nell’ambito della sicurezza stradale sono da sottolineare, poi, la posa, nel periodo primaverile, di 9 dissuasori, 6 a Rivalta sul Mincio e 3 a Rodigo.

L’intervento era previsto inizialmente nella parte conclusiva del 2020, ma si è preferito procrastinarlo in un momento successivo in quanto sul territorio dovevano essere realizzati i lavori per la posa della fibra ottica.

Questa opportunità, tanto attesto da tutti gli abitanti del comune rodighese e realizzata da vari gestori del servizio, sembra ormai essere giunta alla sua fase conclusiva e di conseguenza il Comune potrà provvedere a compiere quanto stabilito a suo tempo.

Unitamente ai dissuasori si rifaranno le strisce pedonali lungo la via principale del capoluogo e anche dinanzi al Comune; in più si provvederà a rendere più sicuro l’incrocio presente all’ingresso del paese che recentemente ha registrato purtroppo un incidente mortale.

Paolo Biondo