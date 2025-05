Sorpresa a rubare nel negozio Tigotà di Bancole: 60enne denunciata dai carabinieri

PORTO MANTOVANO Nel pomeriggio di ieri, 13 maggio, durante un servizio perlustrativo nell’ambito delle attività ordinarie di prevenzione e controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano sono intervenuti presso il punto vendita Tigotà, situato lungo la Strada Statale Cisa nella frazione di Bancole, a seguito di una segnalazione da parte del personale addetto alla sicurezza del negozio.

L’allarme è scattato dopo che una cliente, poi identificata dai militari come una donna classe 1965, residente nella zona, era stata notata mentre cercava di oltrepassare le casse senza corrispondere il pagamento di alcuni articoli. I prodotti — tutti appartenenti alla categoria della cura e dell’igiene personale — erano stati occultati con l’intento evidente di sottrarli senza essere vista. Il valore complessivo della merce occultata era di circa venti euro. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare la donna prima che potesse allontanarsi, sottoponendola a controllo e procedendo nei suoi confronti con una denuncia in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.

Pur trattandosi di un furto di modesto valore economico, l’azione rientra pienamente tra i reati previsti e sanzionati dal codice penale. I furti nei confronti di attività commerciali, infatti, rappresentano una forma di reato particolarmente insidiosa perché colpiscono realtà imprenditoriali che ogni giorno operano con impegno e onestà, contribuendo alla vita economica e sociale del territorio. Anche episodi di entità apparentemente minima, se ripetuti e non contrastati, rischiano di minare la fiducia nella sicurezza quotidiana e nella certezza della legge.

Negli ultimi anni, le cronache locali e nazionali hanno spesso riportato episodi simili: piccoli furti nei negozi di quartiere, nei supermercati e nei grandi centri commerciali, commessi sia da singoli individui sia da gruppi organizzati. Questo fenomeno, che sta diventando sempre più diffuso anche nei centri di medie dimensioni come Porto Mantovano, rappresenta una sfida concreta per le forze dell’ordine, chiamate a presidiare il territorio con attenzione e prontezza, assicurando una presenza costante a tutela della collettività.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova intende ribadire con fermezza che ogni azione illecita, anche quando si tratta di beni dal valore contenuto, è oggetto di intervento e di denuncia, perché il rispetto delle regole non può mai essere relativo o proporzionale al danno economico. La legge è uguale per tutti e prevede risposte chiare anche in questi casi.

L’Arma rinnova l’invito ai cittadini, ai commercianti e agli operatori economici a mantenere alta la soglia dell’attenzione e a continuare a collaborare con le Istituzioni segnalando ogni comportamento sospetto. Solo attraverso una sinergia tra popolazione e forze dell’ordine è possibile rafforzare il presidio del territorio e contrastare efficacemente fenomeni che, pur sembrando marginali, possono sfociare in dinamiche più gravi o in un clima generale di insicurezza.