Calcio Eccellenza femminile – Il Casalmartino non si ferma più: 5-1 all’Albosaggia

CASTELLETTO BORGO L’uragano Casalmartino si abbatte anche sull’Albosaggia Ponchiera, fanalino di coda ancora al palo. Le rossoverdi dominano dall’inizio alla fine e continuano la loro corsa inesorabile in vetta alla classifica. Altra super giornata per bomber Bertucco, che mette a segno una tripletta. Da segnalare anche le reti di Vigani e Carol Savazzi che hanno dato lo strappo decisivo alla gara.

La cronaca. Parte subito forte il Casalmartino con la spizzata di testa di Bertucco che finisce di poco alta sopra la traversa. Al 10’ altra occasione per le padrone di casa, ma Carol Savazzi spara addosso a Zitti. Passano 2 minuti e Bertucco la sblocca con la zuccata vincente. La prima riposta ospite arriva al 16’: punizione di Tran che colpisce l’esterno della rete. Alla mezz’ora Esposito si divora il pari: sottoporta spara alto. Al 45’ raddoppia Vigani: palla da una parte e portiere dall’altra. Nella ripresa Carol Savazzi cala il tris: entra in area, si gira e calcia centrando l’angolino lontano. Al 65’ Bertucco firma la doppietta: assist dalla destra di Carol Savazzi e palla per l’attaccante che, tutta sola, non può sbagliare. Chiude i conti ancora Bertucco con uno splendido pallonetto dalla distanza. Nel recupero Del Nero mette a segno il gol della bandiera per l’Albosaggia con una splendida punizione che finisce sotto il sette.