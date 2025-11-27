Studio AB, quarant’anni di immobiliare a Casalmaggiore: la famiglia Bottoli e il segreto di un mercato in evoluzione

L’agenzia, fondata nel 1986, è ormai da quattro decenni un punto fermo per compravendite

e locazioni, offrendo assistenza completa, dalla valutazione alla gestione di mutui e conformità

CASALMAGGIORE – Situata nel cuore di Casalmaggiore, in via Carlo Martelli 2, l’agenzia Immobiliare Studio AB Srl, rappresenta da 40 anni il punto di riferimento sul territorio per l’acquisto, la vendita e la locazione di immobili ma non solo. La mission di Studio AB srl è di rendere ogni transazione immobiliare piacevole e tranquilla, grazie a competenza e affidabilità, mantenendo un’attenzione costante verso la clientela.

Contraddistinguono lo Studio AB srl nell’attuale mercato immobiliare della zona, prima di tutto, la completa assistenza in tutte le operazioni di compravendita di immobili, partendo dall’esecuzione di valutazioni e perizie e dalla promozione attraverso canali online e offline, sino all’assistenza nella gestione completa di mutui e finanziamenti, includendo anche la verifica di regolarità urbanistiche e catastali ed assistenza nelle eventuali regolarizzazioni.

Lo Studio AB srl si occupa, inoltre, di affittanze e gestione dei contratti d’affitto. Il lavoro di Studio AB srl è legato anche alla verifica delle conformità urbanistiche e catastali in particolare per unità immobiliari da riqualificare, il raggiungimento di accordi in presenza di più proprietari dello stesso immobile, la mediazione tra acquirente e venditore, per quanto concerne, per esempio, la corretta e giusta valorizzazione dell’immobile e l’accordo finale della trattativa.

La scelta di attingere ad un mercato sempre più esigente ha previsto investimenti da parte dell’agenzia sia sul piano informatico che sul piano di marketing strategici esclusivi, valorizzando così l’immobile mediante strumenti pubblicitari personalizzati.

Oltre ai canali social, lo Studio AB Srl dispone di un blog su cui vengono pubblicati articoli ad hoc, contenenti ad esempio consigli per l’acquisto di una abitazione. I social rivestono oggi un ruolo molto importante nella promozione degli immobili permettendo di raggiungere molte più persone.

Lo Studio AB srl è stata la prima agenzia immobiliare a conduzione familiare di Casalmaggiore, nata nel 1986 dalla lungimiranza e professionalità degli attuali titolari, la famiglia Bottoli.

«Prima di diventare Studio AB srl, l’attività era un’impresa di costruzioni fondata da mio nonno – precisa Matteo Bottoli – che ha introdotto mio padre Angelo Bottoli in questo settore trasmettendogli la sua passione, che poi lo ha spinto a trasformare l’impresa di costruzioni in un’agenzia immobiliare in una vera e propria attività. Ad oggi, l’agenzia è ancora a conduzione familiare, e si avvale dell’aiuto di uno storico socio: Carlo Maroli. Oltre al sottoscritto ci lavorano anche mio padre Angelo e mia sorella Francesca. L’affiatato “team” è completato dal lavoro di un’efficiente impiegata».

«Posso affermare che nel corso degli anni il mercato immobiliare ha subito fisiologici cambiamenti – afferma Matteo Bottoli -. La domanda attuale è cambiata rispetto a una ventina di anni fa. Oggi, il cliente cerca immobili di dimensioni più contenute, più a misura di nucleo familiare, abitazioni efficienti dal punto di vista energetico per il contenimento dei costi di gestione sempre più elevati. Anche la vicinanza ai principali servizi è determinante nella scelta della casa. Le richieste vertono anche sulla possibilità di poter disporre di un piccolo spazio esterno, come ad esempio un giardino o un balcone. La richiesta, inoltre, ricade sempre più frequentemente su appartamenti ubicati al massimo al secondo piano o, nel caso di villette, che si sviluppino su un unico piano. Il mio consiglio ai clienti è di partire dalle proprie esigenze pratiche – budget, zona di riferimento, spazi e tipologia dell’immobile – per poter costruire insieme un percorso di visita mirato, evitando inutili perdite di tempo e stress. Per chi sceglie di affittare, consiglio di considerare formule contrattuali sicure per minimizzare rischi di insolvenza».