Calcio Seconda Categoria – Tomasello: “Villimpentese, con questo spirito te la giochi con tutte”

VILLIMPENTA Domenica la Villimpentese si è tolta una bella soddisfazione prendendosi lo scalpo del Soave capolista. Vittoria di misura per i gialloblù, a cui è bastato un rigore calciato con maestria da Roberto Tomasello a metà ripresa. L’attaccante celebra il successo: «Abbiamo disputato una bella partita contro un avversario forte, che lotterà fino all’ultimo per il titolo. Quello che più mi è piaciuto della nostra prestazione è l’atteggiamento con cui siamo scesi in campo: si è visto che sentivamo il match e che avevamo voglia di conquistare i tre punti». «Sicuramente il rigore è stato decisivo, ma va sottolineata l’azione che l’ha causato – osserva la punta – Cioria da posizione esterna ha messo un cross per Cremonesi dall’altro lato, che ha agganciato palla ed è stato falciato in area. Senza la bella combinazione dei miei compagni non avremmo costretto il Saove al fallo. Dedico il gol a Lorenzo Bonizzi, il nostro portierone che si è infortunato contro la Voltesi». Seconda vittoria di fila, quarto risultato utile consecutivo, quarto posto in classifica: «Stiamo facendo bene e i risultati ci danno ragione. Siamo un gruppo coeso, che si conosce bene avendo giocato per anni in queste categorie e stiamo provando a costruire qualcosa di importante. Non ci poniamo obiettivi: vogliamo solo divertirci e fare del nostro meglio con le nostre potenzialità». Il penalty è valso la terza rete in campionato per l’attaccante, dopo la doppietta con il New Castellucchio: «Per me è stato un anno difficile. Mi sono operato ad agosto 2024 e a gennaio ho iniziato in terza categoria col Cerlongo per riprendere a giocare dopo essere stato bersagliato per anni dagli infortuni. Mister Ciccone mi ha dato fiducia qui a Villimpenta e mi sono rimesso in gioco. All’inizio è stato complicato: un fastidio al ginocchio mi ha fatto saltare la preparazione e ho faticato a trovare la condizione. Ora l’allenatore mi sta dando minutaggio per trovare il ritmo partita e sto progredendo». Il prossimo avversario dei canarini sarà il Borgo Virgilio, per un altro match ad alta quota: «In coppa a inizio stagione ci hanno battuti 3-1. Sono temibili, con giovani veloci sulle fasce. Dovremo essere quadrati per fare risultato».