Suzzara: bimba di 15 mesi si ustiona rovesciandosi addosso brodo bollente

SUZZARA Una bambina di 15 mesi è rimasta ustionata a una spalla in seguito a un infortunio domestico accaduto ieri intorno alle 20 in un’abitazione di viale Gramsci a Suzzara. La piccola inavvertitamente urtava un pentolino posto sui fornelli della cucina, rovesciandosi addosso il brodo che la mamma stava cucinando. Prontamente soccorsa da personale sanitario, veniva trasportata in eliambulanza in codice verde presso l’ospedale di Mantova, non in pericolo di vita. La bambina nata a Mantova è figlia di genitori indiani che lavorano a Suzzara. Sul posto i Carabinieri di Suzzara e la Polizia Locale. Per far atterrare l’elicottero del 118 è stato aperto ed illuminato il campo di calcio, grazie all’intervento congiunto dei Carabinieri e della Polizia Locale.