Suzzara: la gestione Kos dell’ospedale va avanti fino a nuovo affidamento

SUZZARA La gestione dell’ospedale Montecchi di Suzzara da parte del gruppo Kos, in scadenza il 31 dicembre prossimo, è stata prorogata fino alla conclusione delle procedure di affidamento attualmente in corso o comunque entro il 30 giugno 2024. A deciderlo i giorni scorsi con delibera di giunta regione Lombardia, a seguito della richiesta avanzata dall’assessore al welfare Guido Bertolaso di rinnovare la gestione sperimentale fino al nuovo affidamento. La richiesta, annunciata in occasione della consegna delle 4500 firme raccolte dall’area di centrosinistra e dalla Cgil del territorio Suzzarese, si è resa necessaria al fine di garantire la gestione amministrative del presidio ospedaliero in attesa del nuovo affidamento le cui procedure si trovano in corso di svolgimento. Sempre stando a quanto specificato dall’assessore Guido Bertolaso, nel caso in cui dovessero emergere durante le valutazioni ad opera di Asst nei confronti dell’offerta del gruppo Mantova Salus, delle perplessità Regione ha già stilato un piano per un eventuale ritorno della struttura alla gestione pubblica. Permane quindi un grande punto di domanda sul futuro che interessa l’ospedale Montecchi di Suzzara. Il prossimo 22 febbraio sarà discusso al Consiglio di Stato il ricorso presentato dal gruppo Kos; se la sentenza dovesse riconoscere ragione alle istanze presentate dall’attuale gestore della struttura sanitaria allora la procedura di affidamento potrebbe essere annullata. Proseguono comunque le valutazioni condotte dalla commissione giudicatrice.