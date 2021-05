Basket serie A2 m – La Staff batte Pistoia all’overtime e “vede” i play off

MANTOVA Nella carriera un giocatore può non provare mai l’incredibile adrenalina di decidere le partite con un tiro a pochi istanti dalla fine. Lorenzo Maspero c’è riuscito due volte in una settimana: aveva infatti affossato Ravenna e ieri la stessa sorte è toccato a Pistoia nel supplementare. 85-82 per gli Stings che intascano la terza vittoria consecutiva nella seconda fase e mettono un piede (e anche di più) nei play off.

STAFF MANTOVA-PISTOIA 85-82

23-14, 18-21, 16-27, 21-16, 1ts 7-4

STAFF MANTOVA Ferrara 7 (3/5 da due), Maspero 12 (2/4, 2/6), Cortese 19 (4/10, 3/9), Infante 2 (1/3, 0/1), Ceron 16 (3/6, 3/7), Bonacini 2 (0/1 da due), Veideman 10 (1/2, 1/7), Ghersetti 17 (6/8, 1/4). N.e.: Lo, Ziviani, Mirkovski, Weaver. All.: Di Carlo.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA Saccaggi 10 (1/3, 2/4), Fletcher 9 (1/2, 1/4), Riismaa 8 (0/3, 2/5), Poletti 18 (4/8, 2/4), Sims 25 (8/16, 0/2), Querci, Wheatle 5 (0/3, 1/2), Zucca 2 (1/1, 0/1), Della Rosa 5 (1/2, 1/2). N.e.: Del Chiaro. All.: Carrea.

ARBITRI Nuara, Bartolomeo, Maffei.

NOTE Tiri liberi: Mantova 15/19, Pistoia 23/27. Rimbalzi: Man 37 (Ferrara 10), Pis 44 (Sims 12). Assist: Man 11 (Veideman 4), Pis 15 (Fletcher 5).