Suzzara – Nuova pagina Fb per l’ospedale: e subito 600 followers

Suzzara L’Ospedale Montecchi di Suzzara apre la pagina Facebook, ed in poche ore supera i 600 follower.

«Questo è un modo per diffondere rapidamente le informazioni utili all’utenza, ed al contempo recepire segnalazioni e bisogni, anche se ovviamente non è vuole e non può avere finalità diagnostiche – spiegano da Mantova Salus – Lo abbiamo fatto anche con le altre strutture di Castiglione, Volta Mantovana e Mantova, e si è sempre rivelato uno strumento utile. Invitiamo i cittadini a seguirla, anche per rimanere aggiornati su eventuali variazioni in merito a contatti e riferimenti». Con l’arrivo della gestione del Gruppo Mantova Salus è cambiato l’url del sito internet, che ora è www.ospedalemontecchi.it. Sono cambiati anche tutti gli indirizzi mail, ad esempio quello dell’ufficio relazioni con il pubblico adesso è urp.montecchi@mantovasalus.it.

Sulla pagina, come sul nuovo sito i cittadini troveranno informazioni di carattere generale, come orari o contatti, e nel prossimo futuro anche notizie sulle attività dell’Ospedale, ed approfondimenti sulle equipe e sulle specialità dell’Ospedale.