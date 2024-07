Suzzara, auto finisce fuori strada: grave una bimba di 3 anni

Suzzara Grave incidente ieri a Codisotto in via Nazionale, sul confine emiliano: una sbandata in auto ha fatto finire in ospedale una mamma di 33 anni e le figlie di 3 e 6 anni, tutte residenti a Suzzara. Per fortuna pare che nessuna di loro sia in pericolo di vita, ma la tensione è stata altissima, soprattutto per la sorellina più giovane, con lesioni che hanno consigliato il trasferimento all’ospedale Maggiore di Parma a bordo dell’elicottero del 118 arrivato da Bologna e atterrato al pronto soccorso di Guastalla, dove la piccola è stata caricata sul velivolo. In mattinata altro incidente, alla rotonda di Tagliata, fra Guastalla e Luzzara, sempre sul confine, con una donna mantovana coinvolta. In ospedale un uomo di 56 anni residente a Luzzara: non è grave. Visibilmente preoccupata invece la donna di 74 anni, residente a Viadana di Mantova, che era alla guida di una Fiat Punto.